СМИ: Медицинские карты россиян поручат обрабатывать ИИ
Минздрав России анонсировал масштабное внедрение технологий искусственного интеллекта в систему здравоохранения в 2026 году, сообщают «Известия».
Ключевым направлением станет обработка всех электронных медицинских карт россиян с помощью нейросетей. Алгоритмы возьмут на себя расшифровку данных исследований, включая снимки МРТ, КТ и рентген, которые будут стекаться в единый цифровой контур. По словам замминистра здравоохранения РФ Вадима Ванькова, ИИ станет помощником врача, взяв на себя рутинные задачи, что позволит разгрузить медперсонал и ускорить диагностику. Ожидается, что нейросети будут анализировать не менее 85% маммографий, а все снимки и до половины заключений попадут в общую базу. При этом ключевая роль в постановке диагноза и назначении лечения сохранится за человеком.
В Минздраве уже запускают программу массового обучения медиков работе с новыми сервисами. Эксперты отмечают, что объединение разрозненных данных в «сквозную цифровую историю» открывает путь к предиктивной медицине, позволяя выявлять заболевания на ранних стадиях и анализировать статистику в масштабах страны.
С 1 сентября в России начал действовать ГОСТ, необходимый для безопасного проектирования и техобслуживания систем искусственного интеллекта (ИИ) в клинической медицине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
