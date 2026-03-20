СМИ: Медицинские карты россиян поручат обрабатывать ИИ

Ключевым направлением станет обработка всех электронных медицинских карт россиян с помощью нейросетей. Алгоритмы возьмут на себя расшифровку данных исследований, включая снимки МРТ, КТ и рентген, которые будут стекаться в единый цифровой контур. По словам замминистра здравоохранения РФ Вадима Ванькова, ИИ станет помощником врача, взяв на себя рутинные задачи, что позволит разгрузить медперсонал и ускорить диагностику. Ожидается, что нейросети будут анализировать не менее 85% маммографий, а все снимки и до половины заключений попадут в общую базу. При этом ключевая роль в постановке диагноза и назначении лечения сохранится за человеком.

В Минздраве уже запускают программу массового обучения медиков работе с новыми сервисами. Эксперты отмечают, что объединение разрозненных данных в «сквозную цифровую историю» открывает путь к предиктивной медицине, позволяя выявлять заболевания на ранних стадиях и анализировать статистику в масштабах страны.

С 1 сентября в России начал действовать ГОСТ, необходимый для безопасного проектирования и техобслуживания систем искусственного интеллекта (ИИ) в клинической медицине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

