Россияне стали экономить на одежде и обуви

При этом средний чек увеличился на 5%, что объясняется повышением цен. Продажи замедляются и в онлайн-сегменте, куда частично «перетекает» спрос. Сокращение трат россиян привело к снижению выручки у некоторых fashion-продавцов. В результате компании оптимизируют бизнес: сокращают торговые площади, закрывают неэффективные магазины и развивают высокомаржинальные направления в сфере гостеприимства для привлечения клиентов.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2026 года рынок розничной торговли РФ почти не вырастет. Сегодня россияне реже обновляют гардероб, дольше носят уже купленные вещи и чаще выбирают более универсальные модели, а также в целом стали осторожнее относиться к необязательным покупкам.

Торговым центрам в России сложно конкурировать с маркетплейсами, и в перспективе на смену ТЦ могут прийти досугово-развлекательные центры, заявил НСН президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

