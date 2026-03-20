Ким Чен Ын вместе с дочерью прокатился на новейшем танке

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и его дочь во время посещения военных учений прокатились на новейшем основном танке. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На опубликованных ЦТАК фото видно, что Ким Чен Ын сидит на корпусе танка, рядом с ним в машине находится его дочь.

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил тактические учения подразделений пехоты и танков по совместному наступлению. В ходе маневров использовались в том числе ударные беспилотники и противотанковые ракеты, также состоялась демонстрационная атака танковой роты с новейшими основными танками и были проведены испытания системы активной защиты новой машины.

Ким Чен Ын назвал новинку «гордым результатом стратегического намерения ЦК партии». На разработку ее ключевых технологий ушло около семи лет. Танк оснащен интегрированной системой управления огнем, управляемыми ракетами, средствами электронной борьбы, комплексом активной защиты. Техника позволит значительно увеличить боеспособность бронетанковых сил и устранить прежние ограничения военных в ведении ночного боя.

Ранее Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э наблюдали за запуском баллистических ракет.


