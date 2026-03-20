Урсула фон дер Ляйен: Еврокомиссия не намерена пересматривать сроки отказа от российского СПГ
20 марта 202606:01
Еврокомиссия не намерена пересматривать сроки отказа от сжиженного природного газа из России, сообщила на пресс-конференции глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, отказ от российских энергоносителей продолжится даже в том случае, если в Европе возникнет дефицит энергоресурсов. Политик указала, что трансформация энергетического сектора Евросоюза будет продолжена. Он будет переведен на зеленую и производимую в Европе энергию.
Ранее стало известно, что конфликт на Ближнем Востоке может вызвать рост цен на СПГ в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Урсула фон дер Ляйен: Еврокомиссия не намерена пересматривать сроки отказа от российского СПГ
