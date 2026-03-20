СМИ: Дания готовилась к реальной войне с США за Гренландию

Военнослужащие Дании, направленные в Гренландию в январе, готовились к возможному вооруженному конфликту с США, сообщает DR.

По словам источников издания в правительствах и разведках Дании, Франции и ФРГ, военные привезли взрывчатку для уничтожения взлетно-посадочных полос в Нууке и Кангерлуссуаке. Это должно было помешать американской авиации высаживать десант в случае, если лидер США Дональд Трамп отдал бы приказ о захвате острова.

Кроме того, в Гренландию доставили кровь из банков крови — на случай помощи раненым в боевых действиях.

Ранее в Пентагоне заявили, что власти США активно работают над установлением контроля в Гренландии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: DPA / ТАСС
