СМИ: В Москве наблюдается ажиотаж на установку стационарного телефона

В последние годы данная услуга теряла популярность из-за проникновения сотовой связи. С лета 2025 года интерес к стационарным телефонам у клиентов в столичном регионе начал расти. Аналитики прогнозируют всплеск подключений.

По их мнению, из-за большого числа заявок не исключены даже задержки в обслуживании клиентов, но все же операторы смогут нарастить выручку лишь незначительно. В центральных районах спрос за неделю уже вырос вдвое. В связи с этим на монтаж образовалась очередь.

Прежде всего, услуга популярна у бизнеса — кафе, ресторанов и других компаний. Все они раньше обходились рабочими мобильными, но теперь опасаются, что клиенты не дозвонятся.

Ранее стало известно, что с начала недели в Москве ослабли блокировки мобильного интернета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

