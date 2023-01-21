В Госдуме предложили лишать госнаград за публичную дискредитацию ВС России

Парламентарий отметила, что в УК есть статья 48, предусматривающая процедуру лишения госнаград и почетных званий. Однако эта санкция применяется лишь совместно с другими статьями, вводящими наказание за тяжкое или особо тяжкое преступление.

«На мой взгляд, в статью 48 Уголовного кодекса нужно внести коррективы, чтобы можно было применять ее в отношении тех деятелей культуры, которые публично дискредитировали действия Вооруженных сил Российской Федерации, нарушая этим закон», — поделилась Стенякина в беседе с ТАСС.

Ранее депутат предложила создать стоп-лист артистов, которым будет запрещено появляться на культурных площадках и участвовать в проектах, финансируемых государством.

