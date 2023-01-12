«Страх и риск»: Организаторы праздников рассказали о стоп-листе артистов

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Екатерина Стенякина предложила создать стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках и участвовать в проектах, финансируемых государством. В свою очередь глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что выступающих против России артистов нужно отрезать от любого финансирования в стране, а не отбирать у них звания и награды. Об этом сообщило агентство РИА Новости. Жоля заявила, что у Национальной ассоциации организаторов мероприятий «черного списка» артистов сейчас нет, а ориентироваться следует на сегодняшний день.

«Был период и хейта, и открытых дебатов, и больших эмоций. Сейчас он уже прошел. Все принимают правила игры такими, какие они есть. Есть и молодые, и маститые артисты. Нам как профессиональному сообществу этот стоп-лист не нужен, потому что у нас горизонт планирования — десять минут. Мы завтра можем проснуться и понять, что еще с кем-то нельзя работать, а с ранее нежелательными вдруг стало можно. Например, мы сейчас готовим премию «Событие года», церемония состоится 17 марта. Туда приглашаются и VIP-гости, среди которых и представители государственных министерств и департаментов, и артисты. У нас есть свои пожелания, но мы понимаем, что будем это решать в последний момент, когда поймем, кто в каком статусе сейчас находится. Живем в ногу со временем — вот наш сегодняшний девиз», — сказала Жоля.

Собеседница НСН призвала относиться к ситуации с позиции здравого смысла.

«Находясь внутри страны и в сегодняшней ситуации, мы в первую очередь работаем с пророссийски настроенными артистами. Конечно, и спикеров, и артистов проверяют на предмет их политической позиции. Будучи профессионалами бизнеса, мы не выражаем резко отрицательных или резко положительных мнений. С теми, кто уехал, мы сейчас не работаем. Будет другое время — будем действовать по-другому», — отметила она.

Радченко подчеркнула, что заказчики адекватно относятся к невозможности пригласить на мероприятие того или иного артиста.

«Все относятся с абсолютным пониманием, мы в одной лодке. Заказчик — это такой же бренд, который выражает себя в России. Не факт, что ему нужны люди, представляющие сегодня антироссийскую позицию. Другое дело, что заказчик не проверяет, кто уехал, а кто остался, у кого какая политическая позиция, но в случае невозможности пригласить артиста на мероприятие он просто просит дать альтернативу», — добавила собеседница НСН.

В заключение президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий рассказала о том, каких артистов приглашают выступать чаще всего.

«Сейчас очень сильно сузилась вариативность. Молодым артистам еще надо доказать свою актуальность. Поэтому те, кто остался в России, сейчас весьма востребованы, гонорары у многих очень сильно выросли. На свой страх и риск мы планируем мероприятия, в силу специфики нынешней быстро меняющейся ситуации сейчас они организуются очень быстро. Но мы к этому уже привыкли», — подытожила она.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко предложила ввести на федеральном уровне механизм лишения деятелей культуры наград и званий. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

