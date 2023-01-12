«Страх и риск»: Организаторы праздников рассказали о стоп-листе артистов
Заказчики выступлений с пониманием относятся к невозможности пригласить знаменитость на мероприятие и просят подобрать альтернативу, сказала НСН Юлия Жоля.
Ситуация в стране меняется каждый день, невозможно предугадать, какие артисты завтра окажутся нежелательными. Об этом НСН заявила президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля.
Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Екатерина Стенякина предложила создать стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках и участвовать в проектах, финансируемых государством. В свою очередь глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что выступающих против России артистов нужно отрезать от любого финансирования в стране, а не отбирать у них звания и награды. Об этом сообщило агентство РИА Новости. Жоля заявила, что у Национальной ассоциации организаторов мероприятий «черного списка» артистов сейчас нет, а ориентироваться следует на сегодняшний день.
«Был период и хейта, и открытых дебатов, и больших эмоций. Сейчас он уже прошел. Все принимают правила игры такими, какие они есть. Есть и молодые, и маститые артисты. Нам как профессиональному сообществу этот стоп-лист не нужен, потому что у нас горизонт планирования — десять минут. Мы завтра можем проснуться и понять, что еще с кем-то нельзя работать, а с ранее нежелательными вдруг стало можно. Например, мы сейчас готовим премию «Событие года», церемония состоится 17 марта. Туда приглашаются и VIP-гости, среди которых и представители государственных министерств и департаментов, и артисты. У нас есть свои пожелания, но мы понимаем, что будем это решать в последний момент, когда поймем, кто в каком статусе сейчас находится. Живем в ногу со временем — вот наш сегодняшний девиз», — сказала Жоля.
Собеседница НСН призвала относиться к ситуации с позиции здравого смысла.
«Находясь внутри страны и в сегодняшней ситуации, мы в первую очередь работаем с пророссийски настроенными артистами. Конечно, и спикеров, и артистов проверяют на предмет их политической позиции. Будучи профессионалами бизнеса, мы не выражаем резко отрицательных или резко положительных мнений. С теми, кто уехал, мы сейчас не работаем. Будет другое время — будем действовать по-другому», — отметила она.
Радченко подчеркнула, что заказчики адекватно относятся к невозможности пригласить на мероприятие того или иного артиста.
«Все относятся с абсолютным пониманием, мы в одной лодке. Заказчик — это такой же бренд, который выражает себя в России. Не факт, что ему нужны люди, представляющие сегодня антироссийскую позицию. Другое дело, что заказчик не проверяет, кто уехал, а кто остался, у кого какая политическая позиция, но в случае невозможности пригласить артиста на мероприятие он просто просит дать альтернативу», — добавила собеседница НСН.
В заключение президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий рассказала о том, каких артистов приглашают выступать чаще всего.
«Сейчас очень сильно сузилась вариативность. Молодым артистам еще надо доказать свою актуальность. Поэтому те, кто остался в России, сейчас весьма востребованы, гонорары у многих очень сильно выросли. На свой страх и риск мы планируем мероприятия, в силу специфики нынешней быстро меняющейся ситуации сейчас они организуются очень быстро. Но мы к этому уже привыкли», — подытожила она.
Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко предложила ввести на федеральном уровне механизм лишения деятелей культуры наград и званий. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+4 675 / сут.
Умерли
394 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 541 / сут.
- СМИ: взрыв прогремел в деловом центре Стамбула
- Полковник Матвийчук предрек «неистовые атаки» ВСУ на Соледар
- Летевший из Бангкока и Москву самолёт сел в Самарканде из-за беременной пассажирки
- Подполковник армии США: Россия устроила ВСУ логистический коллапс ударами
- Продажа инвестиционных бриллиантов АЛРОСА без НДС запущена в РФ
- На Украине арестовали активы России и Белоруссии на 1,1 млрд долларов
- Почти 12 тысяч мошеннических сайтов заблокировали в России в 2022 году
- Посол Украины в Лондоне призвал поставить Киеву тысячи танков
- Украинский посол опроверг информацию о получении от Турции кассетных боеприпасов
- Германия обещает поставить Киеву 40 БМП Marder до конца марта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru