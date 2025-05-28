Третьяк отказался считать решенным недопуск хоккейной сборной на Олимпиаду 2026 года
Вопрос с недопуском сборной России по хоккею на Олимпиаду 2026 года пока рана считать решенным, следует дождаться прихода к власти нового президента Международного олимпийского комитета. Об этом заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, сообщил телеканал «Матч ТВ».
«Делаем все, чтобы нас вернули, готовы играть в тот же день, когда это произойдет. Ориентируемся на те данные, которые получаем от Олимпийского комитета России. И нам пока не сказали, что мы никуда не едем», — подчеркнул он.
Третьяк напомнил, что исполкомы Международного олимпийского комитета с новым главой Кирсти Ковентри пройдут в июле и сентябре 2025 года, где решение относительно допуска России может измениться.
Напомним, зимняя Олимпиада 2026 года состоится в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Ранее двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов назвал бредом недопуск сборной России до Олимпиады в Италии, сообщает RT.
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