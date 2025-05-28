Третьяк отказался считать решенным недопуск хоккейной сборной на Олимпиаду 2026 года

«Делаем все, чтобы нас вернули, готовы играть в тот же день, когда это произойдет. Ориентируемся на те данные, которые получаем от Олимпийского комитета России. И нам пока не сказали, что мы никуда не едем», — подчеркнул он.

Третьяк напомнил, что исполкомы Международного олимпийского комитета с новым главой Кирсти Ковентри пройдут в июле и сентябре 2025 года, где решение относительно допуска России может измениться.

Напомним, зимняя Олимпиада 2026 года состоится в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов назвал бредом недопуск сборной России до Олимпиады в Италии, сообщает RT.

