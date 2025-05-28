В Байкальске объявили траур после гибели подростков при поножовщине
Траур на три дня объявлен в Байкальске Иркутской области в связи с гибелью подростков, сообщила городская администрация. Глава Байкальска Василий Темгеневский в обращении попросил жителей оказать помощь родителям погибших и раненых.
Трагедия произошла в ночь на 28 мая в садовом некоммерческом товариществе «Горный Байкал» примерно в 200 километрах от Иркутска. По предварительным данным Следственного комитета, 14 несовершеннолетних (13 - 17 лет) отмечали 15-летие одной из девочек. Все они учащиеся одной школы. Вечером 27 мая пятеро гостей уехали. Остальные продолжили употреблять спиртное. После чего, некоторые пошли спать в летний домик.
17-летний молодой человек начал приставать к одной из девушек, однако за неё заступились другие участники вечеринки. Ночью он напал с ножом на спящих подростков. Он убил четверых человек и ранил других. После приезда наряда полицейских подозреваемый открыл баллон с газом и утроил взрыв, в котором сам погиб. Четверо пострадавших госпитализированы.
По данным СМИ, одна из девочек притворилась мертвой после того, как нападавший ударил её ножом. После она побежала к соседям, которые и вызвали полицию. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», дом в СНТ принадлежит брату нападавшего.
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