В Байкальске объявили траур после гибели подростков при поножовщине

Траур на три дня объявлен в Байкальске Иркутской области в связи с гибелью подростков, сообщила городская администрация. Глава Байкальска Василий Темгеневский в обращении попросил жителей оказать помощь родителям погибших и раненых.

Трагедия произошла в ночь на 28 мая в садовом некоммерческом товариществе «Горный Байкал» примерно в 200 километрах от Иркутска. По предварительным данным Следственного комитета, 14 несовершеннолетних (13 - 17 лет) отмечали 15-летие одной из девочек. Все они учащиеся одной школы. Вечером 27 мая пятеро гостей уехали. Остальные продолжили употреблять спиртное. После чего, некоторые пошли спать в летний домик.