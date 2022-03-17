В Госдуме предложили конфисковать имущество украинских олигархов в России

«Украинские олигархи, выступающие против нашей страны, финансирующие националистические группировки и поддерживающие преступный режим [президента Украины Владимира] Зеленского, не должны иметь имущество в России. Это имущество должно быть конфисковано и продано», — цитирует парламентария РИА Новости.

Вырученные средства Шеремет предлагает направить на восстановление Донбасса, пишет Газета.ру.

Кроме того, депутат заявил, что аналогичным образом необходимо поступить с имуществом таких олигархов на украинской территории, отмечает РЕН ТВ.

