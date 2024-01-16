В Госдуме предложили Киркорову высказаться о демонтаже «Алеши» в Болгарии
Народному артисту России Филиппу Киркорову и его отцу следовало бы высказаться о возможном демонтаже памятника советскому солдату-освободителю «Алеша» в Болгарии, пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Олега Нилова.
В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что не стоит ждать поступков от деятелей культуры, сообщает агентство.
«Они иногда двери путают, заходя на вечеринки не те. А вы хотите от них поступков», - сказал он.
Володин добавил, что сами жители Болгарии должны быть заинтересованы в сохранении советского памятника, чтобы к власти не приходил фашизм.
Ранее депутаты болгарской партии «Демократы за сильную Болгарию» (ДСБ) внесли в муниципальный совет города Пловдив предложение о демонтаже памятника советскому солдату-освободителю «Алёша», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru