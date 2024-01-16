В Госдуме предложили Киркорову высказаться о демонтаже «Алеши» в Болгарии

Народному артисту России Филиппу Киркорову и его отцу следовало бы высказаться о возможном демонтаже памятника советскому солдату-освободителю «Алеша» в Болгарии, пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Олега Нилова.

Володин призвал жестче реагировать на ситуации, подобные вечеринке Ивлеевой

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что не стоит ждать поступков от деятелей культуры, сообщает агентство.

«Они иногда двери путают, заходя на вечеринки не те. А вы хотите от них поступков», - сказал он.

Володин добавил, что сами жители Болгарии должны быть заинтересованы в сохранении советского памятника, чтобы к власти не приходил фашизм.

Ранее депутаты болгарской партии «Демократы за сильную Болгарию» (ДСБ) внесли в муниципальный совет города Пловдив предложение о демонтаже памятника советскому солдату-освободителю «Алёша», напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:БолгарияФилипп КиркоровВячеслав ВолодинГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры