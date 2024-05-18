Польша вложит около $2,5 млрд в безопасность своей границы с Россией и Белоруссией
Польша инвестирует около 2,5 миллиарда долларов в безопасность своей границы с Россией и Белоруссией, заявил премьер-министр страны Дональд Туск.
По его словам, страна запускает большой проект по созданию безопасной границы. В рамках проекта будет создаваться система укреплений, также планируются изменения ландшафта и другие экологические решения.
В марте сообщалось, что в Румынии появится самая большая военная база НАТО в Европе. Ее могут развернуть к 2040 году после расширения 57-й авиабазы ВВС страны «Михаил Когэлничану», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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