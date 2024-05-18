Польша вложит около $2,5 млрд в безопасность своей границы с Россией и Белоруссией

Польша инвестирует около 2,5 миллиарда долларов в безопасность своей границы с Россией и Белоруссией, заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

«Только начало»: ВС России продолжают наступление в Харьковской области

По его словам, страна запускает большой проект по созданию безопасной границы. В рамках проекта будет создаваться система укреплений, также планируются изменения ландшафта и другие экологические решения.

В марте сообщалось, что в Румынии появится самая большая военная база НАТО в Европе. Ее могут развернуть к 2040 году после расширения 57-й авиабазы ВВС страны «Михаил Когэлничану», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьБелоруссияРоссияГраницаПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры