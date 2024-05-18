Группа Apocalyptica выпустила новую песню «One» и клип на нее

Финская группа Apocalyptica, исполняющая метал на виолончелях, представила новый сингл «One» и клип на него.

В записи трека приняли участи музыканты Metallica Джеймс Хетфилд и Роберт Трухильо. Сама композиция «One» впервые появилась на альбоме Metallica 1988 года «…And Justice for All».

Ранее Apocalyptica представила инструментальную версию хита Metallica «The Unforgiven II», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: пресс-служба группы Apocalyptica
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