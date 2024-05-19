Развожаев: В Севастополе идет отражение ракетной атаки

В Севастополе заработали системы противовоздушной обороны, сообщил в Telegram губернатор Михаил Развожаев.

Глава Севастополя заявил о повреждении домов и машины осколками сбитых ATACMS

По его словам, в городе осуществляется отражение ракетной атаки. Все службы приведены в состояние боевой готовности.

Граждан просят укрыться в безопасных местах и сохранять спокойствие.

Ранее в Севастополе было восстановлено электроснабжение после последней атаки ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: sev.gov.ru
ТЕГИ:АтакаВСУСевастополь

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