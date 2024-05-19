Развожаев: В Севастополе идет отражение ракетной атаки
19 мая 202402:02
В Севастополе заработали системы противовоздушной обороны, сообщил в Telegram губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, в городе осуществляется отражение ракетной атаки. Все службы приведены в состояние боевой готовности.
Граждан просят укрыться в безопасных местах и сохранять спокойствие.
Ранее в Севастополе было восстановлено электроснабжение после последней атаки ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru