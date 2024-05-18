Группа «Крематорий» выпустила металлическую версию «Воров»

Рок-группа «Крематорий» выпустил металлическую версию песни «Воры» под названием «Воры 2.0».

Группа «Алиса» выпустила новую песню «Неприкасаемых нет»

Музыканты сообщили, что планируют представить клип на композицию «Воры 2.0», которую называет «рокмитал-версией».

Первая версия «Воров» входит в фильм Андрея Богатырева «Золото Умальты».

Ранее сообщалось, что самые успешные краудфандинговые проекты в музыке в 2023 году запустили группы «Ария», «Эпидемия» и «Крематорий», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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