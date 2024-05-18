В материале отмечается, что Путин обозначил, чем обернутся провокации Британии. По их словам, Кремль своими действиями поставил Британии ультиматум.

В статье говорится, что российский лидер заставил Лондон снизить градус воинственной риторики, приказав провести учения с применением нестратегических ядерных сил. Кроме того, на вооружение была принята баллистическая ракета «Булава».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и лидер КНР Си Цзиньпин в ходе закрытой встречи, в том числе в неформальной обстановке, обсудили конфликт на Украине и международные проблемы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Представители двух стран также сделали совместное заявление, где отмечалось, что обе страны будут углублять взаимодействие в военной области, а также расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки.

