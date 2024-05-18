СМИ: Путин выдвинул ультиматум в ответ на угрозы Великобритании
Президент России Владимир Путин повел себя нестандартно в ответ на заявления Великобритании о праве наносить удары оружием Лондона по российским регионам, пишет китайское издание Sohu.
В материале отмечается, что Путин обозначил, чем обернутся провокации Британии. По их словам, Кремль своими действиями поставил Британии ультиматум.
В статье говорится, что российский лидер заставил Лондон снизить градус воинственной риторики, приказав провести учения с применением нестратегических ядерных сил. Кроме того, на вооружение была принята баллистическая ракета «Булава».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и лидер КНР Си Цзиньпин в ходе закрытой встречи, в том числе в неформальной обстановке, обсудили конфликт на Украине и международные проблемы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Представители двух стран также сделали совместное заявление, где отмечалось, что обе страны будут углублять взаимодействие в военной области, а также расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru