СМИ: Налоговая заблокировала счета Прусикина в России
Российская налоговая заблокировала счета признанного в России иноагентом солиста группы Little Big Ильи Прусикина, передает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, у Прусикина образовался долг перед налоговой в 182 тысячи рублей.
В России у музыканта не осталось бизнеса, две его компании ликвидировано. По данным Mash, его единственной связью с Россией осталась ИП и долг перед ФНС — 182 913 рублей.
Ранее уехавшая из России группа Little Big вместе с канадским рэпером bbno$ выпустили клип на общий трек «It Happens», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru