СМИ: Налоговая заблокировала счета Прусикина в России

По данным СМИ, у Прусикина образовался долг перед налоговой в 182 тысячи рублей.

В России у музыканта не осталось бизнеса, две его компании ликвидировано. По данным Mash, его единственной связью с Россией осталась ИП и долг перед ФНС — 182 913 рублей.

Ранее уехавшая из России группа Little Big вместе с канадским рэпером bbno$ выпустили клип на общий трек «It Happens», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

