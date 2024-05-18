Из Большого театра в Москве эвакуировали около тысячи человек

Порядка тысячи человек эвакуировались из здания Большого театра, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Один из этажей аэропорта Внуково эвакуировали из-за угрозы взрыва

Отмечается, что причиной эвакуации стало ложное срабатывание извещателей.

В пресс-службе Большого театра рассказали РИА Новости, что сегодня на Исторической сцене идет балет «Раймонда», спектакль будет продолжен.

Ранее стало известно, что из Нижнего парка Петергофа и Эрмитажа эвакуировали посетителей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЭвакуацияБольшой Театр

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