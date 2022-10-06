В Госдуме предложили изымать брошенные автомобили уехавших россиян
Депутат Госдумы Олег Морозов предложил внести изменения в законодательство, позволяющие изымать брошенные владельцами на границе автомобили. Об этом пишет РИА Новости.
«Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца, после пересечения владельцем границы», — заявил Морозов.
Парламентарий предлагает указать в законе, что собственник оставленного авто должен лично предъявить на него права. Это позволит изымать брошенные автомобили, пишет Ura.ru.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отдавать автомобили россиян, покинувших страну, семьям мобилизованных граждан, напоминает телеканал «360».
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