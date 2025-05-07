Президент Монголии прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Победы
7 мая 202513:24
Монгольский лидер Ухнагийн Хурэлсух прибыл в Москву, чтобы принять участие в посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне мероприятиях. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».
Кроме того, ожидается, что президент Монголии проведет встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным 7 мая.
Ранее президент Сербии Александр Вучич отправился в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в ВОВ. Он также проведет переговоры с Путиным, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru