Президент Монголии прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Победы

Монгольский лидер Ухнагийн Хурэлсух прибыл в Москву, чтобы принять участие в посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне мероприятиях. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

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Кроме того, ожидается, что президент Монголии проведет встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным 7 мая.

Ранее президент Сербии Александр Вучич отправился в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в ВОВ. Он также проведет переговоры с Путиным, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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