Песков: Связь в Москве ограничена из-за «опасного соседства»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал с пониманием относиться к ограничениям в работе мобильного интернета в дни празднования Дня Победы в Москве. Об этом представитель Кремля заявил журналистам.
Песков подчеркнул, что такие меры вводятся «по понятным причинам», и все необходимые разъяснения по этому вопросу уже были сделаны.
«Мы должны учитывать то опасное соседство, которое мы имеем», - указал пресс-секретарь.
По словам представителя Кремля, ограничения возможны в течение всего периода нахождения зарубежных гостей в РФ.
Ранее мобильные операторы, банки и онлайн-сервисы предупредили жителей Москвы о перебоях со связью 7-9 мая, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru