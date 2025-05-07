Песков: Связь в Москве ограничена из-за «опасного соседства»

Песков подчеркнул, что такие меры вводятся «по понятным причинам», и все необходимые разъяснения по этому вопросу уже были сделаны.

«Мы должны учитывать то опасное соседство, которое мы имеем», - указал пресс-секретарь.

По словам представителя Кремля, ограничения возможны в течение всего периода нахождения зарубежных гостей в РФ.

Ранее мобильные операторы, банки и онлайн-сервисы предупредили жителей Москвы о перебоях со связью 7-9 мая, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

