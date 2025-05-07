Аэропорт Кирова открыли после временных ограничений
Временные ограничения отменены в аэропорту Кирова (Вятки) «Победилово», объявила Росавиация. Воздушная гавань может принимать и выпускать самолеты.
Аэропорт закрывался с 08:30 по московскому времени в целях обеспечения безопасности. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», с вечера 6 мая аэропорты по всей России стали закрывать из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. Где-то ограничения не сняли до этого момента.
Непростая ситуация сложилась в Москве. Из неё не могут вылететь и добраться до неё десятки тысяч пассажиров. В общей сложности задержано или отменено более ста рейсов. Авиакомпании задерживают, объединяют или отменяют рейсы.
В столице ситуация осложняется мерами безопасности в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и прилетом иностранных делегаций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru