Аэропорт Кирова открыли после временных ограничений

Непростая ситуация сложилась в Москве. Из неё не могут вылететь и добраться до неё десятки тысяч пассажиров. В общей сложности задержано или отменено более ста рейсов. Авиакомпании задерживают, объединяют или отменяют рейсы.

В столице ситуация осложняется мерами безопасности в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и прилетом иностранных делегаций.

