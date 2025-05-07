Песков заявил, что Путин не останется без любимого кефира
Резкий рост спроса не оставит президента РФ Владимира Путина без любимого кефира. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он указал, что напитка также хватит всем желающим его приобрести россиянам.
«Вы слышали заявления производителей... они обладают всем необходимым потенциалом для наращивания производства в случае роста спроса», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что резкий рост популярности кефира, который пьёт Путин, говорит о консолидации общества вокруг президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru