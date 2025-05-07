Кремль не планировал приглашать на 9 мая живущих в России экс-лидеров стран

Приглашать живущих в России бывших лидеров зарубежных стран на мероприятия по случаю Дня Победы не планируется. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на вопрос о возможном приглашении на парад в Москве бывших президентов Сирии и Украины Башара Асада и Виктора Януковича.

«Таких планов не было», - указал Песков.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что гостями парада Победы станут 29 лидеров иностранных государств, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

