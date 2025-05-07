Омбудсмен Москалькова провела переговоры с Украиной об удержании курских заложников

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела переговоры с Украиной об удержании заложников из Курской области. Об этом омбудсмен сообщила журналистам.

Переговоры состоялись на украинско-белорусской границе.

«Вчера были очень тяжелые переговоры с украинской стороной о продолжающемся [удержании] в заложниках жителей Курской области», - отметила Москалькова.

В апреле омбудсмен сообщила, что украинские власти удерживают 52 мирных курян, вывезенных ВСУ из региона, пишет RT.

