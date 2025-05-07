В Астане впервые с 2017 года прошел военный парад ко Дню Победы
Военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Дня защитника Отечества, который отмечается 7 мая, прошел в столице Казахстана Астане.
Мероприятие состоялось впервые с 2017 года, оно прошло на площади Независимости. Парад посетили тысячи зрителей, включая президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и находящегося в республике с визитом генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама.
Согласно данным Минобороны Казахстана, участие в параде приняли более 4 тысяч военнослужащих, сотрудников полиции, МЧС и других спецслужб и силовых структур. В механизированную колонну вошли 200 единиц специальной и боевой техники.
В 2025 году по площади прошли военные в форме времен Великой Отечественной войны. Кроме того, впервые на параде пронесли боевые знамена сформированных на территории Казахстана частей.
Ранее стало известно, что в Москве 9 мая пройдет Парад Победы, участие в нем примут 29 лидеров иностранных государств, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru