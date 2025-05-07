Основные ограничения движения в Москве сняли
Ключевые ограничения движения транспорта в российской столице, с вязанные с мероприятиями по случаю 80 годовщины победы в Великой Отечественной войне, сняты. Об этом информирует департамента транспорта Москвы через соцсети.
В среду, 7 мая с 05:30 утра в Москве начали вводить временные ограничения движения транспорта в связи с репетицией парада Победы. Также в центре и на юго-востоке города временно закрывали некоторые подземные пешеходные переходы.
Кроме того, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», проблемы с движением будут возникать с 7 по 9 мая из-за прибытия иностранных делегаций на высшем и высоком уровнях, предупредили власти столицы.
Временные перекрытия на данный момент сохраняются на Гончарной, Устьинской и Подгорской набережных, к также в Устьинском проезде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru