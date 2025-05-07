Основные ограничения движения в Москве сняли

Ключевые ограничения движения транспорта в российской столице, с вязанные с мероприятиями по случаю 80 годовщины победы в Великой Отечественной войне, сняты. Об этом информирует департамента транспорта Москвы через соцсети.

В среду, 7 мая с 05:30 утра в Москве начали вводить временные ограничения движения транспорта в связи с репетицией парада Победы. Также в центре и на юго-востоке города временно закрывали некоторые подземные пешеходные переходы.