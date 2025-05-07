Президент Сербии Вучич отправился в Москву на Парад Победы
Президент Сербии Александр Вучич отправился в российскую столицу для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он также проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
По сообщению портала Informer, перед этим, утром 7 мая сербский лидер провел встречу с послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин 9 мая обсудит с Александром Вучичем положение дел на Западных Балканах.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в минувшую субботу, 3 мая президента Сербии госпитализировали в Военно-медицинскую академию в Белграде. Вучичу стало плохо с сердцем во время визита в США, из-за чего сербский лидер даже сократил время пребывания в Вашингтоне.
Кардиолог академии Драган Динчич позднее уточнил, что в последние 10 лет у Вучича трижды возникали подобные проблемы. Как правило они были вызваны очень высоким артериальным давлением.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru