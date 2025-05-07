Президент Сербии Вучич отправился в Москву на Парад Победы

Президент Сербии Александр Вучич отправился в российскую столицу для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он также проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

По сообщению портала Informer, перед этим, утром 7 мая сербский лидер провел встречу с послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин 9 мая обсудит с Александром Вучичем положение дел на Западных Балканах.