«Аэрофлот» отменил 106 рейсов в Москву и из столицы

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 54 полета в Москву и еще 52 рейса из столицы. Это следует из онлайн-табло перевозчика.

В аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» возможны изменения в расписании

Это касается запланированных вылетов и прилетов в аэропортах «Шереметьево» и «Внуково». Еще почти 150 рейсов были задержаны. По расписанию отправились больше 280 бортов.

«Аэрофлот» оказался не единственной компанией, которая отменила свои рейсы. S7 также скорректировала расписание из-за закрытия воздушного пространства в аэропорту «Домодедово». Часть ее самолетов была перенаправлена на запасные аэродромы из соображений безопасности.

Перевозчики посоветовали пассажирам быть внимательнее в ближайшие дни. Им рекомендовали проверять данные на онлайн-табло из-за возможных изменений.

Ранее сообщалось, что в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» возможны изменения в расписании, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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