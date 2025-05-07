«Аэрофлот» отменил 106 рейсов в Москву и из столицы

Это касается запланированных вылетов и прилетов в аэропортах «Шереметьево» и «Внуково». Еще почти 150 рейсов были задержаны. По расписанию отправились больше 280 бортов.

«Аэрофлот» оказался не единственной компанией, которая отменила свои рейсы. S7 также скорректировала расписание из-за закрытия воздушного пространства в аэропорту «Домодедово». Часть ее самолетов была перенаправлена на запасные аэродромы из соображений безопасности.

Перевозчики посоветовали пассажирам быть внимательнее в ближайшие дни. Им рекомендовали проверять данные на онлайн-табло из-за возможных изменений.

Ранее сообщалось, что в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» возможны изменения в расписании, напоминает НСН.

