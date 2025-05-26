В Госдуме предложили допустить к преподаванию студентов непедагогических вузов

В Госдуму внесен законопроект, направленный на расширение круга лиц, допускаемых к преподаванию в школах. Документ предполагает, что вести занятия смогут не только студенты педагогических вузов, но и учащиеся других направлений подготовки при соблюдении ряда условий.

Согласно пояснительной записке, к педагогической деятельности по общеобразовательным программам предлагается допустить студентов вузов, чьи специальности соответствуют профилю школьных предметов, при условии прохождения ими не менее трех лет обучения, успешной аттестации и завершения профессиональной переподготовки по педагогике.