В Госдуме предложили допустить к преподаванию студентов непедагогических вузов
В Госдуму внесен законопроект, направленный на расширение круга лиц, допускаемых к преподаванию в школах. Документ предполагает, что вести занятия смогут не только студенты педагогических вузов, но и учащиеся других направлений подготовки при соблюдении ряда условий.
Согласно пояснительной записке, к педагогической деятельности по общеобразовательным программам предлагается допустить студентов вузов, чьи специальности соответствуют профилю школьных предметов, при условии прохождения ими не менее трех лет обучения, успешной аттестации и завершения профессиональной переподготовки по педагогике.
Действующее законодательство разрешает преподавание только студентам педагогических специальностей после трех лет обучения. Инициаторы проекта отмечают, что новые нормы позволят привлечь к работе будущих специалистов в условиях растущей нехватки кадров.
Как следует из данных, приведенных в обосновании, за последние годы значительно увеличилось число жалоб родителей на отсутствие преподавателей математики: с 14,9% в 2018 году до 33,2% в 2024-м. По данным Минпросвещения, к началу учебного года 2024/2025 в школах не хватает почти 19 тысяч учителей, передает «Радиоточка НСН».
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