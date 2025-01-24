В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете иноагентам работать преподавателями
Депутаты Государственной Думы РФ рассмотрят законопроект о введении запрета иноагентам вести образовательную деятельность, сообщает News.ru.
По мнению авторов нормативного акта, этот запрет сократит возможностьи иноагента действовать в интересах врагов РФ.
«Для лиц и организаций, которые пытаются «просвещать» и «образовывать» нашу молодежь в интересах противника, сеять национальную рознь, искажать историю, призывать к расчленению России, не должно остаться никаких шансов реализовать их планы», — подчеркнул глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.
Ранее стало известно, что проект «Идите лесом» внесли в список иноагентов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru