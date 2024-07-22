В Госдуме предложили депортировать семьи мигрантов, не знающих русский язык
У комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства есть в запасе несколько инициатив по решению миграционного вопроса в России, в частности, введение ответственности для родителей за незнание детьми русского языка, а также лишение приезжих социальных выплат. Об этом сообщила глава комитета Нина Останина, ее слова приводит «Парламентская газета».
Останина пояснила, что многие мигранты, приехав в Россию, не понимают, что здесь необходимо знать русский язык. Поэтому комитет выступает за введение ответственности для семей за подготовку ребенка, включая его пребывание в школе и дошкольных учреждениях. Она также выступила против так называемых «гетто-школ» для адаптации мигрантов.
Под ответственностью Останина подразумевает выдворение мигрантов из страны.
Помимо этого, многие семьи, приезжающие из-за рубежа, — многодетные и получают пособия на детей из бюджета РФ – в среднем 125 тысяч рублей на семью (на пять детей). В связи с этим происходит замещение коренного населения. Поэтому, по ее словам, мигрантов стоит ограничить в получении социальных пособий от государства.
Ранее стало известно, что судебные приставы депортировали на родину более 300 нелегальных мигрантов, напоминает Ura.ru.
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