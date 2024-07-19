Бастрыкин предложил лишать мигрантов гражданства РФ за преступления

Так, ведомство предлагает лишать мигрантов российского гражданства в случае обнаружения факта приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

В ведомстве считают, что нужно жестче урегулировать этот вопрос. В СК подготовили ряд мер, направленных на установление четкого контроля за иностранцами, прибывающими в Россию. Среди них — введение биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих в страну иностранных граждан.

Ранее стало известно, что в Госдуму будет внесён законопроект об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, напоминает RT.

