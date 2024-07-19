Бастрыкин предложил лишать мигрантов гражданства РФ за преступления
Следственный комитет России направил в Госдуму новые предложения по ужесточению законодательства в отношении мигрантов, говорится в Telegram-канале ведомства.
Так, ведомство предлагает лишать мигрантов российского гражданства в случае обнаружения факта приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.
В ведомстве считают, что нужно жестче урегулировать этот вопрос. В СК подготовили ряд мер, направленных на установление четкого контроля за иностранцами, прибывающими в Россию. Среди них — введение биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих в страну иностранных граждан.
Ранее стало известно, что в Госдуму будет внесён законопроект об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru