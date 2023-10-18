В Госдуме предложили давать ВНЖ иностранцам, чьи прямые родственники жили в РФ
Проживающие в России иностранцы, чьи прямые родственники жили в РФ, смогут получать вид на жительство без разрешения на временное проживание. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Константин Затулин, законопроект размещен в базе данных палаты.
В пояснительной записке к документу отмечается, что получить российское гражданство в упрощенном порядке могут постоянно живущие в РФ граждане других стран, родственники которых по прямой восходящей линии постоянно проживали «в границах современной России». Этой категории лиц необходимо иметь вид на жительство. При этом действующий закон «О правовом положении иностранных граждан» не предусматривает для них упрощенного получения ВНЖ.
«Настоящий проект ... предлагает дать право на получение данной категории лиц вида на жительство без получения разрешения на временное проживание, тем самым обеспечивая упрощенный путь к гражданству России», — говорится в документе.
Затулин отмечает, что МВД следует внести поправки в административный регламент по предоставлению госуслуги по выдаче и замене ВНЖ иностранцам и лицам без гражданства.
Законопроект был зарегистрирован и направлен председателю Госдумы.
Ранее бывший президент ликвидированной Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН призвал упростить получение гражданства РФ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Авербух заявил, что проект «Ледниковый период» заморозили
- Активисты «ЛизыАлерт» в Тюмени помогли найти двух пропавших девочек
- В Госдуме предложили давать ВНЖ иностранцам, чьи прямые родственники жили в РФ
- СМИ: Германия перебросила элитный спецназ на Кипр из-за конфликта в секторе Газа
- В Карелии представили первый промышленный беспилотник
- Водители скорой помощи в Татарстане бегут на предприятия ВПК
- СМИ: В Самаре отменили концерт лидера группы «Несчастный случай»
- Депутат Гусев предложил назначить уполномоченного по вопросам животных
- Под Новгородом «Лада Приора» въехала в школьный автобус
- Власти Ростовской области опровергли сообщения о работе ПВО в регионе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru