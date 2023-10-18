В Госдуме предложили давать ВНЖ иностранцам, чьи прямые родственники жили в РФ

В пояснительной записке к документу отмечается, что получить российское гражданство в упрощенном порядке могут постоянно живущие в РФ граждане других стран, родственники которых по прямой восходящей линии постоянно проживали «в границах современной России». Этой категории лиц необходимо иметь вид на жительство. При этом действующий закон «О правовом положении иностранных граждан» не предусматривает для них упрощенного получения ВНЖ.

«Настоящий проект ... предлагает дать право на получение данной категории лиц вида на жительство без получения разрешения на временное проживание, тем самым обеспечивая упрощенный путь к гражданству России», — говорится в документе.

Затулин отмечает, что МВД следует внести поправки в административный регламент по предоставлению госуслуги по выдаче и замене ВНЖ иностранцам и лицам без гражданства.

Законопроект был зарегистрирован и направлен председателю Госдумы.

Ранее бывший президент ликвидированной Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН призвал упростить получение гражданства РФ.

