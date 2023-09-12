Путин: Надо подумать над разбюрокрачиванием выдачи гражданства для учившихся в РФ

Как отметил Путин, Россия заинтересована в иностранных специалистах, в том числе студентах. По словам президента, в отношении людей со средним специальным или с высшим образованием уже были приняты «определенные решения» для упрощения получения гражданства.

«Мы сами заинтересованы в том, чтобы получать таких специалистов, которые хотят и могут работать в России», — подчеркнул российский лидер.

Между тем в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства РФ лиц, скрывшихся от постановки на воинский учет и службы в армии, напоминает телеканал «360».

