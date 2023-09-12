Путин: Надо подумать над разбюрокрачиванием выдачи гражданства для учившихся в РФ
Президент Владимир Путин призвал подумать над «разбюрокрачиванием» процедур получения российского гражданства в упрощенном порядке для обучавшихся в стране специалистов. Об этом глава государства заявил в ходе Восточного экономического форума.
Как отметил Путин, Россия заинтересована в иностранных специалистах, в том числе студентах. По словам президента, в отношении людей со средним специальным или с высшим образованием уже были приняты «определенные решения» для упрощения получения гражданства.
«Мы сами заинтересованы в том, чтобы получать таких специалистов, которые хотят и могут работать в России», — подчеркнул российский лидер.
Между тем в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства РФ лиц, скрывшихся от постановки на воинский учет и службы в армии, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru