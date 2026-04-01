Россиянам рассказали о способах получить скидки при оплате ЖКУ
Россияне могут получать бонусы и скидки при оплате жилищно-коммунальных услуг за счет программ лояльности банков и акций расчетных центров. Об этом сообщила NEWS.ru советник адвокатского бюро «БВМП» Сусана Киракосян.
По ее словам, многие банки включают оплату ЖКУ в программы лояльности, позволяя клиентам накапливать бонусы или участвовать в специальных предложениях. Аналогичные механизмы используют расчетные и платежные центры, проводя акции и розыгрыши для добросовестных плательщиков.
Киракосян отметила, что стимулирующие меры внедряют и управляющие компании. В частности, жильцам могут начисляться бонусные баллы за своевременную оплату счетов — до установленной даты.
Накопленные баллы можно использовать для частичной оплаты следующих квитанций или направить на дополнительные услуги, включая уборку или мелкий ремонт, уточнила эксперт, передает «Радиоточка НСН».
