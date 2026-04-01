Россиянам рассказали о способах получить скидки при оплате ЖКУ

Россияне могут получать бонусы и скидки при оплате жилищно-коммунальных услуг за счет программ лояльности банков и акций расчетных центров. Об этом сообщила NEWS.ru советник адвокатского бюро «БВМП» Сусана Киракосян.

По ее словам, многие банки включают оплату ЖКУ в программы лояльности, позволяя клиентам накапливать бонусы или участвовать в специальных предложениях. Аналогичные механизмы используют расчетные и платежные центры, проводя акции и розыгрыши для добросовестных плательщиков.