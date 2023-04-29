В Госдуме предложили брать деньги на СВО с богатых россиян

Первый зампредседателя комитета Госдумы России по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил увеличить налог на роскошь и направить эти деньги на финансирование спецоперации (СВО), пишет URA.RU.

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По его словам, в случае необходимости выделения дополнительного финансирования на нужды российской армии и СВО в первую очередь надо брать средства со сверхбогатых и экспортеров ресурсов. Щапов призвал увеличить налог на роскошь, а также дополнительно повысить ставки для экспортеров.

Депутат отметил, что на сегодняшний день государство обладает необходимыми средствами для удовлетворения нужд военного сектора. В случае появления проблем с финансированием СВО, по словам Щапова, государство обратится к средствам ФНБ и госзаймам.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» разработали законопроект об отмене транспортного налога для участников специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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