В Госдуме предложили брать деньги на СВО с богатых россиян

По его словам, в случае необходимости выделения дополнительного финансирования на нужды российской армии и СВО в первую очередь надо брать средства со сверхбогатых и экспортеров ресурсов. Щапов призвал увеличить налог на роскошь, а также дополнительно повысить ставки для экспортеров.

Депутат отметил, что на сегодняшний день государство обладает необходимыми средствами для удовлетворения нужд военного сектора. В случае появления проблем с финансированием СВО, по словам Щапова, государство обратится к средствам ФНБ и госзаймам.



Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» разработали законопроект об отмене транспортного налога для участников специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

