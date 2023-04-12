«Сложно что ли?»: Депутат Нилов объяснил предложение ввести «военный налог»

По его словам, "военный налог" надо брать со всех мужчин в России.



«Речь идёт о десятках, если не под сотню миллиардов рублей ежемесячно. Налог предлагается ввести для всех мужчин. Такую сумму можно собрать с 34 миллионов только военнообязанных в России. Еще много миллионов есть невоеннообязанных мужчин, по разным причинам не служивших. Мы не говорим про здоровье, конечно же. Если ты военнообязанный, тебя могут призвать, но не призвали, а ты сейчас дома в тепле, то помогай! Это не обременение, это не кара, это вариант всеобщей поддержки всех наших героев, которым выпало первыми пойти в окопы. Акцент нужно делать на том, что это не деньги через налоги, которые в Минфин передаются. Я сам буду против такого. Вот есть пример с Фондом Добра, когда деньги идут на определенную цель. Сначала нужно все обсудить и проработать, а потом уже предлагать такой законопроект», - рассказал депутат.