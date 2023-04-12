«Сложно что ли?»: Депутат Нилов объяснил предложение ввести «военный налог»

Хотите спать спокойно и не думать о мобилизации? Отдавайте 2-3% плюсом к НДФЛ, заявил в эфире НСН депутат Госдумы Олег Нилов.

Депутат Госдумы Олег Нилов в интервью НСН разъяснил, с кого планируется брать «военный налог» и куда пойдут собранные деньги.

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Ранее Нилов предложил добавить россиянам моложе 45 лет еще 2-3% к налогу на доходы физических лиц, которые, по словам депутата, должны отправиться на нужды армии.

«Хотите спать спокойно и не думать о мобилизации? Отдавайте 2-3% плюсом к НДФЛ. Сложно что ли? Это 1-2 тысячи рублей с каждого из 40 миллионов, получается уже больше 50 миллиардов рублей в месяц. Речь идет не просто об увеличении поступлений в бюджет, а об их целевом использовании. Для мобилизованных, для участников спецоперации в принципе. Это позволит увеличить в два или более раз сегодняшнее финансирование каждого участника СВО. Не 200 тысяч рублей будут получать, а 400-500 тысяч. Это меняет мотивирующие условия для людей, которые могут пойти на СВО», - разъяснил собеседник НСН.

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По его словам, "военный налог" надо брать со всех мужчин в России.

«Речь идёт о десятках, если не под сотню миллиардов рублей ежемесячно. Налог предлагается ввести для всех мужчин. Такую сумму можно собрать с 34 миллионов только военнообязанных в России. Еще много миллионов есть невоеннообязанных мужчин, по разным причинам не служивших. Мы не говорим про здоровье, конечно же. Если ты военнообязанный, тебя могут призвать, но не призвали, а ты сейчас дома в тепле, то помогай! Это не обременение, это не кара, это вариант всеобщей поддержки всех наших героев, которым выпало первыми пойти в окопы. Акцент нужно делать на том, что это не деньги через налоги, которые в Минфин передаются. Я сам буду против такого. Вот есть пример с Фондом Добра, когда деньги идут на определенную цель. Сначала нужно все обсудить и проработать, а потом уже предлагать такой законопроект», - рассказал депутат.

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Он отметил, что подобные инициативы необходимы для повышения мотивации бойцов, которые уже находятся на фронте, и мужчин, которые только задумываются отправиться на спецоперацию.

«Сейчас мы находимся в стадии даже не нулевого чтения, предварительного чтения концепции. Я настойчиво предлагаю начать обсуждения и двигаться в сторону подобного законопроекта. Можно даже не использовать слова «военный налог», а постараться найти более спокойное название, но смысл именно в этом. Для миллиона наших сограждан возможность частичной или какой угодно другой мобилизации является стрессом. Перспектив быстрого завершения спецоперации мы не видим, значит нужно готовиться к разным вариантам. Повторять мобилизацию нельзя, нужно делать очень серьезные выводы. Начиная вот с цифровизации вручения повесток. Необходимо использовать все возможности для мотивации профессиональных военных и добровольцев, надо создать все условия для тех, кто уже находится на СВО и для тех, кто думает туда пойти», - резюмировал Нилов.

Ранее директор юридической практики компании SuperJob Александр Южалин рассказал «Радиоточке НСН», что работодателям уже рассказали, как работать по новым правилам призыва военнообязанных.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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