В Госдуму внесли законопроект об обязательной депортации отсидевших мигрантов

В Госдуму внесли законопроект об обязательной депортации мигрантов, которые были осуждены и вышли на свободу, сообщает RT.

Стали известны детали нападения на сотрудницу «Матч ТВ» в Москве

По данным издания, автором инициативы выступил вице-спикер Государственной думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Как следует из пояснительной записки, по данным Генпрокуратуры в 2023 году наблюдался резкий рост преступности среди мигрантов. При этом число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, увеличились на 21%.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума поддержит проект закона о расширении перечня правонарушений, за которые мигрантов могут выдворить из России, напоминает «Радиоточке НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МигрантыГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры