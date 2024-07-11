В Госдуму внесли законопроект об обязательной депортации отсидевших мигрантов
В Госдуму внесли законопроект об обязательной депортации мигрантов, которые были осуждены и вышли на свободу, сообщает RT.
По данным издания, автором инициативы выступил вице-спикер Государственной думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков.
Как следует из пояснительной записки, по данным Генпрокуратуры в 2023 году наблюдался резкий рост преступности среди мигрантов. При этом число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, увеличились на 21%.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума поддержит проект закона о расширении перечня правонарушений, за которые мигрантов могут выдворить из России, напоминает «Радиоточке НСН».
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