Сергей Собянин: Завершено строительство современной школы в Свиблове
Строительство школы завершили в районе Свиблово в Москве, новое здание, разместившееся в проезде Русанова, сможет принять 550 старшеклассников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Новая школа находится внутри жилого квартала. В будущем возведем здесь еще несколько новостроек по Программе реновации», — написал градоначальник в своем канале.
В школе оборудовали универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортзал, медиатеку, медицинский блок, пространство для мероприятий, прочие необходимые административные и технические помещения. На территории учреждения появилась физкультурно-спортивная зона с беговой дорожкой, ямой для прыжков в длину, универсальным пространством, а также площадками для сдачи норм ГТО, игры в настольный теннис, воркаута. Для учеников также оборудовали место отдыха.
