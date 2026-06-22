В Крыму приостановили прием детей в лагеря до 1 сентября

Бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления, а также в других средствах размещения для участия в мероприятиях туристической и иной направленности, приостановлено в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Приостановка бронирования, приема и размещения детей и групп детей вводится в регионе с 11:00 22 июня по 1 сентября, отмечает RT.

«Прошу отнестись с пониманием к установленным ограничениям. В сложившейся ситуации... меры необходимы для обеспечения общественной безопасности», - написал Аксенов в мессенджере «Макс».

Ранее в Севастополе отменили все массовые уличные мероприятия, ограничили время работы общественного транспорта и прекратили работу паромов. Меры приняты в целях безопасности на фоне атак со стороны Украины.

