В Госдуме предложено ввести доплату к пенсии за воспитание троих и более детей

Документ направлен на отзыв в кабмин РФ. Инициатива может затронуть не только родителей, но и приемных родителей, бабушек, дедушек и других законных представителей. Как считают депутаты, предлагаемая мера позволит повысить доходы многодетных пенсионеров, частично компенсировать потери в стаже из-за ухода за детьми, создать материальный стимул для рождения нескольких детей и укрепления семейных ценностей.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу с 1 января 2027 года.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин назвал размер пенсии для россиян, которые никогда не работали официально и не имеют необходимого стажа и пенсионных коэффициентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

