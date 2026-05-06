В Госдуме предложено ввести доплату к пенсии за воспитание троих и более детей
Депутаты Госдумы разработали проект закона о ежемесячной доплате к страховой пенсии по старости в 50% от фиксированной части для пенсионеров, которые воспитали троих и более детей, сообщает ТАСС.
Документ направлен на отзыв в кабмин РФ. Инициатива может затронуть не только родителей, но и приемных родителей, бабушек, дедушек и других законных представителей. Как считают депутаты, предлагаемая мера позволит повысить доходы многодетных пенсионеров, частично компенсировать потери в стаже из-за ухода за детьми, создать материальный стимул для рождения нескольких детей и укрепления семейных ценностей.
Если законопроект будет принят, он вступит в силу с 1 января 2027 года.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин назвал размер пенсии для россиян, которые никогда не работали официально и не имеют необходимого стажа и пенсионных коэффициентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Госдуме предложено ввести доплату к пенсии за воспитание троих и более детей
- СМИ: Иностранную мебель могут обложить заградительной пошлиной
- В Минтрансе предложили увеличить бесплатные места на парковках для многодетных
- Перед 9 Мая россиян обманывают по схеме с «потерянными медалями»
- СМИ: В Минюсте хотят записывать склонных к коррупции сотрудников в журнал
- Эксперты: Россияне не воспринимают отключение интернета как норму
- Птицеводы предложили установить минимальные и максимальные цены на яйца
- Трамп объявил о приостановке операции «Проект Свободы» по сопровождению судов в Ормузском проливе
- СМИ: Трамп может отдать приказ о возобновлении войны с Ираном
- В РПЦ призвали думать о бессмертии души во время отключений интернета