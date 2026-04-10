Депутат Говырин рассказал, какую пенсию получат никогда не работавшие россияне

Депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин назвал размер пенсии для россиян, которые никогда не работали официально и не имеют необходимого стажа и пенсионных коэффициентов. Об этом парламентарий рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Говырин призвал разделять страховую и социальную пенсии. Так, страховая пенсия по старости назначается при наличии не менее 15 лет страхового стажа и как минимум 30 пенсионных коэффициентов. Если эти условия не выполнены, пенсия идет по линии государственного обеспечения - как социальная. В таком случае в текущем году важна именно социальная выплата по старости.

«С 1 апреля 2026 года ее размер установлен в сумме 9 424,12 рубля в месяц. Этот размер относится к мужчинам, достигшим 69 лет в 2026-2027 годах, и к женщинам, достигшим 64 лет в 2026-2027 годах», — рассказал депутат.

Однако реальная выплата может оказаться больше. Неработающим пенсионерам с общим материальным обеспечением ниже прожиточного минимума для региона их проживания назначают социальную доплату, чтобы пенсия достигла этого уровня. При расчете учитывают саму пенсию, другие выплаты и меры поддержки в денежном выражении. Депутат пояснил, что в одном регионе человек без стажа может получать базовую сумму с учетом доплаты до минимума субъекта, а в другом итоговая выплата окажется выше.

