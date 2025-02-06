«Давление на работодателя»: Повышение МРОТ поможет бороться с теневыми зарплатами

«У нас для всех работодателей существует требование, чтобы зарплата работника была не ниже МРОТ. Есть компании, которые часть зарплаты выплачивают нелегально, а официальный уровень устанавливают чуть выше МРОТ. Чтобы платить меньше в налоговую, нужно просто оформить работника на полставки. Этим пользуются недобросовестные работодатели. Предъявить претензии к руководителю невозможно, это такая хитрость. Сейчас у нас принята правильная стратегия индексировать МРОТ выше уровня инфляции. Высокий МРОТ сокращает объем теневых выплат по зарплатам. Это заставляет повышать оплату всем категориям, это своеобразное давление на работодателя», - отметил он.

По его словам, сегодня МРОТ обоснованно считается с учетом медианной зарплаты.

«Конституция у нас определяет, что МРОТ равен прожиточному минимуму. А дальше правительство принимает решение в рамках бюджета, что МРОТ выше прожиточного минимума, происходит постоянная индексация. Механизм понятный. Главный вопрос в том, как считать прожиточный минимум. У нас до 2018 года прожиточный минимум считался на основе расчетов потребительской корзины. Эта корзина трансформировалась. После 2018 года было принято решение считать его по динамике процентного соотношения с медианной зарплатой. Это относительный метод расчета, который применяется и на Западе. Но дело в том, что у них считается 60% от медианной зарплаты или 40% от средней. У нас в таком случае прожиточный минимум составлял бы порядка 30 тысяч рублей», - рассказал он.

При этом увеличение МРОТ приведет к сокращению финансирования ряда программ, что сегодня недопустимо, добавил Сафонов.

«К прожиточному минимуму привязано все, поэтому здесь проблема именно ограниченности бюджета. Все государства исходят из своего бюджета, устанавливают МРОТ, который не будет подрывать возможности финансирования других программ. Поэтому избирается такая методика с привязкой к медианной зарплате», - заключил собеседник НСН.

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда установлен в сумме 22 440 руб. в месяц, вместо 19 242 руб. в 2024 году. Повышение составило 16,6%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

