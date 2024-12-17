В Госдуме назвали размер МРОТ с 2025 года
17 декабря 202403:31
В России минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года составит 22,4 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по социальной политике Светлану Бессараб.
По ее словам, это коснется более 4 млн работников бюджетной сферы и более 1,7 млн сотрудников реального сектора экономики.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ на 16,6%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru