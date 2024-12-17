В Госдуме назвали размер МРОТ с 2025 года

В России минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года составит 22,4 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по социальной политике Светлану Бессараб.

Путин подписал закон о МРОТ на 2025 год

По ее словам, это коснется более 4 млн работников бюджетной сферы и более 1,7 млн сотрудников реального сектора экономики.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ на 16,6%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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