В Госдуме потребовали запретить бело-сине-белый «флаг России»
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев потребовал признать экстремистским символом бело-сине-белый «флаг России», сообщает ТАСС.
В думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России отметили, соответствующее обращение было направлено Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.
Пискарёв заявил, что бело-сине-белое полотнище без красной полосы стало набирать всё большую популярность «у противников спецоперации ВС РФ на Украине».
«Так называемый альтернативный флаг России был замечены на антироссийских митингах в Нью-Йорке, Тбилиси, Лондоне, Кракове и целом ряде других городов недружественных нам стран», - указал политик.
Пискарев добавил, что дискуссия о необходимости нового российского флага - это очередное проявление «майданных технологий».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал хулиганством порчу имущества тех россиян, которые критикуют спецоперацию ВС РФ на Украине, и пострадавшим следует обращаться в правоохранительные органы.
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