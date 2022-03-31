В Госдуме потребовали запретить бело-сине-белый «флаг России»

В думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России отметили, соответствующее обращение было направлено Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.

Пискарёв заявил, что бело-сине-белое полотнище без красной полосы стало набирать всё большую популярность «у противников спецоперации ВС РФ на Украине».

«Так называемый альтернативный флаг России был замечены на антироссийских митингах в Нью-Йорке, Тбилиси, Лондоне, Кракове и целом ряде других городов недружественных нам стран», - указал политик.

Пискарев добавил, что дискуссия о необходимости нового российского флага - это очередное проявление «майданных технологий».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал хулиганством порчу имущества тех россиян, которые критикуют спецоперацию ВС РФ на Украине, и пострадавшим следует обращаться в правоохранительные органы.