На Comic Con Игромир 2025 представят фильм «Чебурашка 2» и сериал по «Майору Грому»

В первый день фестиваля состоится показ фантастического боевика Люка Бессона «Пятый элемент». Также зрителей ждет эксклюзивный показ финала второго сезона сериала «Кибердеревня».

Во второй день Comic Con Игромир актеры Юрий Колокольников и Федор Федотов представят приключенческий фильм «Левша» по мотивам повести Николая Лескова. Ранее картину назвали самой ожидаемой экранизацией на фестивале-форуме «Читка 4.0».

Помимо прочего в рамках фестиваля пройдет презентация мистического фэнтези-сериала «Тайный город». В событии примут участие создатели и актеры проекта. Также на площадке Comic Con Игромир пройдет показ китайского фантастического экшна «Ассасин: Смертельная битва».

В заключительный день фестиваля зрители встретятся с исполнителями главных ролей сериала «Дети перемен. Новый сезон». Проект также представят режиссеры Любовь Львова и Сергей Тарамаев. Состоится и встреча с актерами третьего сезона «Вампиры средней полосы».

Актеры Ева Смирнова и Илья Кондратенко представят на Comic Con Игромир фильм «Чебурашка 2», премьера в кинотеатрах состоится 1 января 2026 года. На фестивале пройдет и презентация полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда». Аудиторию ждет встреча с исполнителями главных ролей - Владом Коноплевым (Князь), Константином Плотниковым (Горшок), Дарьей Мельниковой (Вдова) и Ильей Гришиным (Некромант).

Помимо прочего на Comic Con Игромир приедет творческая команда нового сериала по киновселенной «Майора Грома», включая продюсеров Артема Габрелянова и Михаила Китаева. Среди актеров проект представят Тихон Жизневский, Дмитрий Чеботарев, Александр Сетейкин и другие.

Фестиваль пройдет в Москве с 12 по 14 декабря в «Тимирязев центре». Ранее сообщалось, что событие также посетит актриса и фотомодель Фамке Янссен, известная по роли Джин Грей в франшизе «Люди Икс», напоминает «Радиоточка НСН».

