В Госдуме порекомендовали россиянам «снять напряжение» в нерабочие дни

Депутат Госдумы, заместитель председателя парламентского комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что в нерабочие дни c 28 октября по 7 ноября россиянам лучше «посидеть дома», сообщает NEWS.ru.

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По её мнению, в это период гражданам следует общаться только с теми, кто проживает с ними в одном доме или квартире, также можно почитать книги или посмотреть фильмы.

«И даже как-то отдохнуть, снять напряжение, под которым мы бесконечно находимся на протяжении почти полутора лет», — подчеркнула Соломатина.

Ранее власти Москвы заявили, что гражданам не будут запрещать гулять в столичных парках во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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