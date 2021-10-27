В Госдуме порекомендовали россиянам «снять напряжение» в нерабочие дни

По её мнению, в это период гражданам следует общаться только с теми, кто проживает с ними в одном доме или квартире, также можно почитать книги или посмотреть фильмы.

«И даже как-то отдохнуть, снять напряжение, под которым мы бесконечно находимся на протяжении почти полутора лет», — подчеркнула Соломатина.

Ранее власти Москвы заявили, что гражданам не будут запрещать гулять в столичных парках во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.