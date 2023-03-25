Собянин рассказал, какие достопримечательности стало проще посетить благодаря БКЛ

Благодаря строительству новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро до московских достопримечательностей можно добраться за 10-15 минут. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Московские метростроители продолжают традиции и создают каждую станцию уникальной.

«Новые станции БКЛ и сами стали московскими достопримечательностями, и помогают быстрее доехать до уже существующих знаковых и любимых горожанами мест: усадьбы Воронцово, дворца на Яузе, храмов, парков, музеев-заповедников и так далее», - подчеркнул градоначальник.

На официальном сайте мэра и правительства Москвы указаны маршруты к достопримечательностям, на которые можно затратить от пяти до 15 минут, добравшись до них с помощью БКЛ или пешком. Также рассказывается о знаковых станциях метро, таких как «Сокольники» или «Новаторская» и другие.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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