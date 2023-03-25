Собянин рассказал, какие достопримечательности стало проще посетить благодаря БКЛ

Московские метростроители продолжают традиции и создают каждую станцию уникальной.

«Новые станции БКЛ и сами стали московскими достопримечательностями, и помогают быстрее доехать до уже существующих знаковых и любимых горожанами мест: усадьбы Воронцово, дворца на Яузе, храмов, парков, музеев-заповедников и так далее», - подчеркнул градоначальник.

На официальном сайте мэра и правительства Москвы указаны маршруты к достопримечательностям, на которые можно затратить от пяти до 15 минут, добравшись до них с помощью БКЛ или пешком. Также рассказывается о знаковых станциях метро, таких как «Сокольники» или «Новаторская» и другие.



